“兩岸和平發展論壇”值得期待

【本報綜合報道】經國共兩黨有關方面協商決定，今年將共同支持兩岸多個民間團體，共同主辦“兩岸和平發展論壇”。這次論壇將於11月2日至3日在北京舉行，中國國民黨主席洪秀柱將參會，屆時將有來自兩岸的社會各界代表性人士、社會精英、社團負責人等，約200人出席，圍繞兩岸關系發展中的重要問題展交流對話。

前身為“兩岸經貿文化論壇”

自2006年以來，國共兩黨有關方面共同主辦的兩岸經貿文化論壇已經成功舉辦了10屆，是國共兩黨交流對話的一個重要平臺。國民黨12日以新聞稿宣布，為應對兩岸新形勢，政治和平、經濟發展出現變量，但官方溝通管道仍然中斷，所以經由國共兩黨協商後，決定支持民間團體，搭建溝通平臺，將過去國共兩岸經貿文化論壇，轉型為“兩岸和平發展論壇”。

這次的“兩岸和平發展論壇”的前身為“兩岸經貿文化論壇”，是依據2005年時任中共中央總書記胡錦濤與中國國民黨主席連戰達成的“兩岸和平發展共同願景”而設立。自2006年首屆舉辦以來，不僅成為國共兩黨交流對話的重要平臺，更成為兩岸各界人士交流互動、凝聚共識的重要平臺，為推動兩岸關系和平發展發揮了重要和積極的作用。

在12日國臺辦舉行的例行記者會上，發言人安峰山指出，國共兩黨平臺運作及各層級的交流互動，為推進兩黨關系和兩岸關系和平發展發揮了重要作用。在新形勢下，國共兩黨將繼續在堅持“九二共識”、反對“臺獨”的共同政治基礎上保持聯系溝通，加強交流互動，為維護兩岸關系和平發展和臺海和平穩定，為維護兩岸同胞利益福祉繼續發揮積極作用。

據了解，“兩岸和平發展論壇”將由20個主辦單位共同舉辦，邀請社會各界的意見領袖交換意見，搜集寶貴建議，為人民爭取權益，為兩岸關系的和平穩定發展提供建言。論壇分為五個組別與議題，包含“政治組”的政治互信與良性互動、“經濟組”的新經濟發展與兩岸合作、“社會組”的深化兩岸民眾交流、“文化組”的文化傳承與創新，以及“青年組”的探索新願景與開創新前途。

洪秀柱：為臺灣人民找出路

隨著民進黨執政，兩岸關系急轉直下，在此背景下召開國共論壇意義非同尋常。不過，作為國民黨主席的洪秀柱日前卻遭到黨內高層質疑：拋棄“一中各表”，重提“一中同表”。洪秀柱聲稱，“九二共識”裏面有幾個要件、內容，其中就有“一中各表”。

首度以國民黨主席身份前往大陸的洪秀柱，預計10月30日登陸，先到南京中山陵謁陵，11月1日轉往北京進行“習洪會”，接著出席“兩岸和平發展論壇”。據悉，“習洪會”的安排早已定案。

中國國民黨主席洪秀柱18日與黨團“立委”座談時強調，就算不選黨主席，該走的路還是要走，辦論壇不只為國民黨，是為臺灣人民找出路。洪秀柱說，國民黨的責任是引領民意，不是隨波逐流。

洪秀柱坦言，每次論壇都有主題，這次設定為“和平政綱”，是要用“和平政綱”對抗民進黨的“ 臺獨 黨綱”。

洪秀柱說，她有心與黨籍“立委”見面，但實在很忙，對於溝通不好的地方她深自檢討，但她也認為“必須要約束，不要隨便放話”；洪秀柱認為，團結是雙方面，要大家一起努力。

洪秀柱也動之以情，說自己26年“立委”生涯，對“立法院”感情深厚，未來歡迎黨籍“立委”隨時列席中常會好好溝通，也可研議修中常委改選辦法，將黨籍“立委”列入指定中常委。

民進黨應該有所反思

上海市臺灣研究會會長嚴安林表示，由“兩岸經貿文化論壇”轉型為“兩岸和平發展論壇”，是兩岸關系形勢發展的需要。2005年的“兩岸和平發展共同願景”大部分已成為現實，唯有兩岸簽署和平協議這一願景還未能實現。特別是在520蔡英文上臺執政後，由於民進黨迄今仍未承認“九二共識”及其核心意涵，兩岸之間的政治互信出現了非常大的問題，兩岸和平發展面臨挑戰，認真探討兩岸關系發展形勢並研究可行對策尤為重要。

近期，外界注意到美國數位涉臺學者的言論出現微妙變化，從一開始的偏向臺灣民進黨當局、施壓大陸，開始逐漸對臺灣方面施壓。針對這一變化以及對未來兩岸關系、蔡英文兩岸政策的影響，嚴安林在接受香港中評社記者專訪時表示，近一段時間以來，蔡英文對兩岸關系的輕視以及兩岸關系“冷和平”與“冷沖突”的態勢，讓美方學者看到了兩岸關系的潛在危機，也讓美方開始懷疑曾經聽信的“維持現狀”承諾，因此美方學者轉而更多提醒臺灣方面需要注意兩岸關系和平發展的政治基礎。

嚴安林還表示，所謂“獨派”阻礙蔡英文兩岸路線轉型是假議題，蔡英文是否調整兩岸政策路線，根本上取決於蔡英文自己對兩岸關系與中美格局的預判，但蔡目前看來並沒有把兩岸議題排在優先次序。美方學者的說法，應該可以讓臺灣的學界、知識界人士重視兩岸關系的重要性，以及有助於讓他們意識到兩岸潛在沖突。

前臺南市醫師公會理事長林易煌20日接受中評社訪問表示，對於綠營抹黑“兩岸和平發展論壇”的批評與質疑，他認為，這是自己做不到、又見不得人家好的心態，甚至還想藉機將執政不力卸責給國民黨的策略。

林易煌還表示，民進黨已經完全執政，就該完全負責，臺灣人民不分藍綠，愈來愈多人處於一種不確定、不安全的心理狀態，因為大家知道，兩岸關係不好，臺灣的經濟也不會好，經濟 不好，臺灣的發展就會衰退。



